Barcelona perde a paciência com Dembélé. "Ou renova ou sai"

Xavi deixou, esta quarta-feira, um ultimato a Ousmane Dembélé: ou renova com o Barcelona ou sai já na janela de mercado de janeiro.

Em conferência de imprensa, o treinador do Barcelona sublinhou que, apesar de não pretender "faltar ao respeito a ninguém", os interesses do clube estão em primeiro lugar" e não esperam por Dembélé.

"Estamos numa situação complexa, difícil. Se não renova, o clube deve procurar uma solução. Não podemos estar nesta situação. Esperámos muito tempo. Há cinco meses que estamos em negociações e não podemos esperar mais. (...) A mensagem é clara. Ou renova ou procuramos uma solução de saída", declarou Xavi.

Dembélé, cuja carreira tem sido ensombrada por lesões, termina contrato com o Barcelona no final da época. O extremo internacional francês, de 24 anos, está na Catalunha desde o verão de 2018, com utilização irregular devido aos problemas físicos e problemas extra-futebol. Esta temporada, leva um golo e duas assistências em 11 jogos.