O Atlético Madrid, com João Félix na comitiva, foi recebido com ambiente hostil no País Basco.

Os colchoneros defrontam, esta quarta-feira, a Real Sociedad para os oitavos de final da Taça do Rei, em Espanha.

O autocarro do campeão espanhol terá sido atacado com pedras. Há notícia de vários vidros partidos.

A polícia foi obrigada a intervir para acalmar os ânimos.