Veneza de Nani contrata lateral-esquerdo ao Rapid de Viena

O Veneza, em que milita o internacional português Nani, anunciou, esta terça-feira, a contratação de Maximilian Ullmann ao Rapid de Viena.

O lateral-esquerdo austríaco, de 25 anos, assinou contrato válido para as próximas duas temporadas e meia, isto é, até junho de 2024.

Chamado à seleção principal da Áustria mas ainda sem estreia oficial, Ullmann passou as duas últimas épocas e meia no Rapid, com que totalizou quatro golos e nove assistências em 77 jogos.

O Veneza tem investido no mercado de inverno, para evitar a descida. Atualmente no 17.º lugar da Serie A, dois pontos acima da linha de água (com menos um jogo), a equipa da cidade flutuante fez de Nani o seu reforço mais sonante. O português estreou-se com uma assistência.