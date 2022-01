Senegal volta a empatar, mas vence grupo da CAN

O Senegal, uma das seleções favoritas à conquista da Taça das Nações Africanas, empatou sem golos frente ao Malawi, e venceu o seu grupo.

A seleção senegalesa apenas marcou um golo em toda a fase de grupos, aos 97 minutos do jogo de abertura frente ao Zimbabué, por Sadio Mané, de grande penalidade. Empatou os outros dois jogos sem golos, mas foi suficiente para vencer o grupo B e carimbar presença na próxima fase da prova.

O Senegal é a seleção melhor colocada no "ranking" da FIFA.

A Guiné Conacri, que hoje perdeu 2-1 com Zimbabué, fica no segundo posto do grupo, enquanto que Malawi, com quatro pontos, aguarda para saber se será uma das melhores terceiros classificadas.