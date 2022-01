Rooney e Lampard na lista de candidatos para treinar o Everton

Wayne Rooney e Frank Lampard vão ser entrevistados pelo Everton para assumir o cargo de treinador, anuncia o "Telegraph".

Os dois antigos internacionais ingleses estão na lista de favoritos para ocupar a vaga de Rafael Benítez, despedido no início desta semana.

Lampard, de 43 anos, tem três temporadas de experiência. Começou no Derby County, do Championship, e esteve uma temporada e meia no Chelsea. Esteve já associado ao Newcastle e ao Norwich, mas continua fora do ativo.

Wayne Rooney é mais inexperiente, mas está a convencer na segunda divisão. Para além disso, Rooney é um produto da formação do Everton, onde começou a carreira.

Rooney é treinador do Derby, que está no penúltimo lugar do Championship. O clube está com problemas financeiros e começou a época com 21 pontos negativos como castigo aplicado pela Federação Inglesa. Ainda assim, a equipa tem recuperado e já deixou o último lugar.

O Everton está no 15º lugar da Premier League, com apenas 19 pontos, seis a cima da linha de água.