Olsen é reforço na baliza para Steven Gerrard

O Aston Villa anunciou, em comunicado, a contratação do guarda-redes sueco Robin Olsen, emprestado pela Roma até ao final da temporada, com opção de compra.

Olsen esteve no Sheffield United na primeira metade da temporada, no Championship, onde disputou 11 partidas. Regressa agora à Premier League, onde esteve na época passada no Everton.

Ao que tudo indica, Olsen será o guarda-redes suplente de Emi Martínez, habitual titular da equipa de Birmingham.

O experiente guarda-redes de 32 anos conta com passagens pela Roma, Cagliari, Copenhaga, PAOK e Malmo, tendo ainda 54 internacionalizações pela seleção sueca, onde esteve no Euro 2016 e 2020 e no Mundial 2018.