Morreu Gento, lenda do Real Madrid e recordista de Taças dos Campeões Europeus

O antigo futebolista espanhol Francisco Gento, vencedor de seis Taças dos Clubes Campeões Europeus, morreu, esta terça-feira, aos 88 anos, informou o Real Madrid.

Paco Gento vestiu a camisola "blanca" durante 18 temporadas, entre 1953 e 1971. Conquistou seis Taças dos Clubes Campeões da Europa e 12 campeonatos espanhóis – é o recordista de troféus nestas duas competições –, duas Taças do Rei e uma Taça Intercontinental.

“O Real Madrid, o seu presidente e direção lamentam profundamente o falecimento de Francisco Gento, presidente honorário do Real Madrid e uma das maiores lendas do nosso clube e do futebol mundial”, lê-se no comunicado do emblema "merengue".

Nascido em Guarnizo, na Cantábria, em 21 de outubro de 1933, Gento, um extremo-esquerdo puro, disputou 600 jogos pelo Real Madrid, tendo assinado 182 golos.

Gento marcou cinco golos nas 43 vezes que vestiu a camisola da seleção espanhola, tendo disputados os Mundiais de 1962 e 1966. Iniciou a carreira no Racing Santander, em 1952/53, tendo rumado ao Real Madrid na época seguinte.

Depois de terminar a carreira, treinou vários clubes de divisões inferiores, como Real Madrid Castilla, Castellón, Palencia e Granada.

Em 2016, dois anos após a morte de Alfredo Di Stéfano, Gento foi nomeado presidente honorário do Real Madrid.