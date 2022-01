Maxi Pereira, antigo jogador de FC Porto e Benfica, foi anunciado como reforço do River Plate, clube uruguaio de Montevidéu.

O lateral de 37 anos prossegue carreira no campeonato uruguaio,depoisde duas temporadas no Peñarol, um dos maiores clubes do Uruguai.

Em Portugal, Maxi Pereira jogou oito épocas no Benfica e quatro no FC Porto, tendo vencido quatro campeonatos, seis Taças da Liga, uma Taça de Portugal e duas Supertaças.