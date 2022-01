O Marselha anunciou, em comunicado, a contratação do lateral Sead Kolasinac, que assina por uma temporada e meia, até junho de 2023.

O defesa bósnio de 28 anos não fazia parte das opções de Mikel Arteta, no Arsenal, desde a temporada passada. Foi cedido ao Schalke no ano passado, ficou sem colocação no verão, e deixa agora os "gunners" em definitivo.

Kolasinac esteve quatro épocas e meia no Arsenal, onde disputou 117 partidas.