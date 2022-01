Flamengo dá prenda a Paulo Sousa. De Arrascaeta renova

O Flamengo, treinado pelo português Paulo Sousa, comunicou, esta terça-feira, a renovação de contrato com Giorgian de Arrascaeta.

O médio-ofensivo internacional uruguaio, de 27 anos, estendeu o vínculo ao vice-campeão brasileiro e sul-americano até dezembro de 2026.

Há quatro anos no Flamengo, De Arrascaeta regista 36 golos e 46 assistências em 137 jogos. Conquistou o Brasileirão, a Taça Libertadores e a Recopa (Supertaça) Sul-Americana pelos rubro-negros.

Formado no Defensor Sporting e com passagem pelo Cruzeiro, o médio tem 34 internacionalizações e seis golos pela seleção do Uruguai.