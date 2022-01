Ex-FC Porto Eliaquim Mangala a caminho do Saint-Étienne

Eliaquim Mangala, que deixou marca no FC Porto entre 2011 e 2014, prepara-se para ser forço do Saint-Étienne, segundo o "L'Équipe".

O central internacional francês, de 30 anos, está sem clube desde que rescindiu contrato com o Valência no final da temporada passada.

Formado entre Namur e Standard de Liège, da Bélgica, Mangala chegou ao FC Porto em 2011. Foi duas vezes campeão nacional e as boas exibições valeram-lhe a transferência para o Manchester City.

Em 2016 e 2019, Mangala esteve próximo de reforçar o FC Porto. Em ambas as ocasiões, terminou no Valência, primeiro por empréstimo e depois em definitivo. Da segunda vez, o central francês chegou mesmo a acordo com os dragões, no entanto, chumbou nos exames médicos. Acabou por fazer apenas 21 jogos em dois anos pelo Valência.