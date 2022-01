Carlos Queiroz critica Confederação Africana. "Vai para o livro sobre piadas no futebol"

O treinador português Carlos Queiroz, selecionador de futebol do Egito, mostrou-se irritado com a Confederação Africana de Futebol (CAF), que escreveu na ficha de jogo que o Egito jogou em 5-5-0, numa alusão ao documento distribuído no jogo com a Nigéria, que os egípcios perderam (1-0).

“Isso vou deixar para o livro sobre piadas no futebol. Não é a CAF que me paga, é a Federação do Egito. Não posso fazer nada por vocês, mas depois do jogo ficarei feliz em ajudá-los”, acrescentou o treinador.