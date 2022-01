CAN. Tunísia com sete jogadores infetados com a Covid-19

A Federação Tunisina de Futebol (FTF) revelou que sete jogadores da seleção, que participa na Taça das Nações Africanas 2021 (CAN), testaram positivo para o coronavírus, que provoca a covid-19, e encontram-se em isolamento.

Segundo o organismo, os infetados são os guarda-redes Ali Jemal e Aymen Dahmène, os defesas Mohamed Amine Ben Hmida e Ali Maâloul, os médios Mohamed Ali Ben Romdhane e Ghaylène Chaâli, e o avançado Wahbi Khazri.

Em sentido inverso, o defesa Mohamed Dräger recebeu alta, após ter recuperado da infeção.

Na quinta-feira, a equipa comanda por Mondher Kebaier, quarta colocada do Grupo F, com três pontos, defronta a Gâmbia, primeira, com quatro, os mesmos do Mali.

Para os oitavos de final da competição, apuram-se os dois primeiros classificados dos seis grupos, mais os quatro melhores terceiros da fase de grupos.