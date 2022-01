Atenção, FC Porto. Lazio precisou do prolongamento para seguir na Taça

A Lazio, adversário do FC Porto no "play-off" da Liga Europa, está nos quartos de final da Taça de Itália, depois de vencer a Udinese, em casa, por 1-0.

Apesar de seguir em frente, a equipa de Roma só conseguiu a vitória já no prolongamento.

Ciro Immobile foi lançado na partida aos 71 minutos de jogo e decidiu aos 106 minutos de jogo, assistido por Cataldi.

Na próxima ronda, a Lazio vai defrontar o AC Milan para disputar um lugar nas meias-finais da Taça.

A eliminatória entre Porto e Lazio joga-se no próximo mês. A primeira mão está marcada para 17 de fevereiro, no Estádio do Dragão, com o jogo decisivo marcado para uma semana depois, no Olímpico de Roma.