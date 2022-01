Udinese de Beto deve reforçar-se com defesa do Arsenal

A Udinese, em que milita o português Beto, está muito perto de apresentar um reforço para o centro da defesa, proveniente do Arsenal.

De acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, autoridade em assuntos do mercado de transferências, o central espanhol Pablo Marí, de 28 anos, será reforço da Udinese, por empréstimo, até ao final da época.

Pablo Marí destacou-se no Flamengo sob o comando de Jorge Jesus, o que lhe valeu o regresso à Europa, para jogar no Arsenal. No entanto, entre lesões e instabilidade do clube inglês, acabou por disputar apenas 22 jogos em dois anos. Agora, poderá reencontrar-se em Itália.

A confirmar-se o negócio, Marí será companheiro de equipa do ponta de lança português Beto, que leva oito golos em 18 jogos pela Udinese.