Tuchel supera Mancini e Guardiola e é o treinador do ano

Thomas Tuchel, do Chelsea, foi eleito o melhor treinado do ano para a FIFA.

O técnico dos "blues" entrou no clube em janeiro, depois do despedimento de Frank Lampard, e levou o clube à conquista da sua segunda Liga dos Campeões, no Porto, frente ao Manchester City.

O alemão ganhou a corrida a Roberto Mancini, que foi campeão europeu com a seleção italiana, e Pep Guardiola, campeão inglês com o Manchester City.

Tuchel, de 48 anos, conta também com passagens pelo Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Mainz.