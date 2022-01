Tottenham está próximo de contratar extremo de Bruno Lage

O Tottenham terá chegado a acordo com Adama Traoré para que o extremo internacional espanhol deixe o Wolverhampton Wanderers.

De acordo com o portal "Transfercharger", as negociações com o clube treinado por Bruno Lage também estão a desenrolar-se de forma positiva.

Formado no Barcelona, Adama Traoré, agora com 25 anos, rumou ao Aston Villa em 2015, antes de seguir para o Middlesbrough. O Wolves contratou-o no verão de 2018, a troco de 20 milhões de euros.

Adama leva três épocas e meia no Molyneux. Leva um total de 11 golos e 17 assistências em 153 jogos. Foi com Nuno Espírito Santo que melhores números registou: seis golos e 12 assistências em 54 jogos em 2019/20.

Esta época, perdeu espaço nas opções de Bruno Lage, tendo sido titular em apenas 11 dos 22 jogos que disputou, com um golo marcado.