Médio português assina por clube da Liga do Vietname

O português André Vieira é reforço do Sai Gon FC, do Vietname.

O médio, de 29 anos, assinou contrato de um ano, de acordo com o clube da I Liga vietnamita. A estreia está marcada para 18 de fevereiro, dia do arranque do campeonato, frente ao Da Nang.

Trata-se da primeira aventura no estrangeiro de André Vieira, que era um jogador livre desde que terminou contrato com o Varzim em junho.

André Vieira também passou por Faro e Benfica, Moncarapachense, Ferreiras, Louletano, Operário Lagoa e, já na II Liga, Farense.