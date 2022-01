O Barcelona comunicou, esta segunda-feira, que Samuel Umtiti vai ser submetido a cirurgia.

O central internacional francês, de 28 anos, sofreu uma pancada no treino desta manhã, o que provocou uma fratura no quinto metatarso do pé direito. Será operado na terça-feira.

Prevê-se novo período de paragem para Umtiti, que ainda só jogou uma vez esta época. O Barcelona reserva novo comunicado para depois da cirurgia.