CSKA Moscovo contrata campeão dos EUA para o ataque

O CSKA de Moscovo anunciou, esta segunda-feira, a contratação do extremo internacional paraguaio Jesús Medina a custo zero.

Medina, de 24 anos, era um jogador livre, após ter terminado contrato com New York City FC. Assinou pelos russos por três épocas e meia.

Formado no Libertad, do Paraguai, Jesús Medina estava na Liga norte-americana (MLS) desde 2018. Ao longo de quatro anos, somou 26 golos e dez assistências em 118 jogos disputados pelo New York City FC.

A melhor época foi mesmo a última, 2021, em que Medina registou nove golos e duas assistências em 38 encontros e conquistou a MLS.