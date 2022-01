Christian Eriksen pode regressar ao futebol meio ano depois

De acordo com o portal " The Athletic ", o contrato que o clube inglês propôs a Eriksen contempla a opção de extensão por mais uma época.

O jogo mais longo do Europeu

No dia 12 de junho de 2021, Christian Eriksen caiu inanimado ao minuto 43 do segundo jogo do Euro 2020, entre Dinamarca e Finlândia.

O internacional dinamarquês recebeu assistência médica no relvado, tendo mesmo sido reanimado, e recuperou a consciência ainda antes de ser transportado para o hospital, já estabilizado. O jogo viria a ser suspenso e, posteriormente, retomado, terminando com a vitória finlandesa por 1-0. A Dinamarca chegaria às meias-finais.



O reatamento do jogo foi atribuído à vontade dos jogadores de ambas as equipas e do próprio Eriksen, que falou com os companheiros já desde o hospital para tranquilizá-los. Contudo, a Federação e o selecionador dinamarqueses criticaram o comportamento da UEFA.

A UEFA garantiu, no entanto, que "tratou do assunto com o máximo respeito pela situação e pelos jogadores". "O jogo foi retomado apenas depois dos jogadores das duas equipas terem pedido para que isso acontecesse", vincou o organismo que rege o futebol europeu.