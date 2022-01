Chiquinho troca o Estoril pelo Wolverhampton

O Wolverhampton anunciou a contratação do extremo Chiquinho, num negócio que deverá render ao Estoril cerca de cinco milhões de euros.

O extremo de 21 anos chegou ao Estoril em 2017, depois de ter começado a formação no Sporting. Esta época, levava quatro golos em 20 jogos disputados. No Wolves, assinou até 2026.

"Trouxemos vários jovens talentosos de Portugal nos últimos cinco anos, e muitos deles têm prosseguido as suas carreiras e alcançado grandes feitos aqui, pelo que esperamos que o mesmo aconteça com o Chiquinho", disse Scott Sellars, diretor-técnico do Wolverhampton.

Chiquinho é mais um português no plantel do Wolves, juntando-se a José Sá, Nélson Semedo, Bruno Jordão, Rúben Neves, João Moutinho, Fábio Silva, Pedro Neto, Daniel Podence, Francisco Trincão e Toti Gomes.