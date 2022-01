Cabo Verde empata com Camarões e espera ser um dos melhores terceiros classificados

A seleção de Cabo Verde empatou, a um golo, frente aos Camarões, de Toni Conceição, e terá de esperar para perceber se será um dos melhores terceiros classificados para continuar na Taça das Nações Africanas.

Vincent Aboubakar, antigo avançado do FC Porto, voltou a ser protagonista com um golo aos 39 minutos de jogo. O ponta de lança é o melhor marcador da CAN, com 5 golos em três jogos disputados.

Na segunda parte, Cabo Verde empatou com golo de Garry Rodrigues, aos 53 minutos da partida.

A Burquina Fasso também empatou com a Etiópia, e termina com os mesmos quatro pontos que Cabo Verde, e com a mesma diferença de golos. No entanto, a Burquina marcou mais um golo do que Cabo Verde e termina o grupo no segundo posto, atrás dos Camarões, com sete pontos. A Etiópia está fora do torneio.

Cabo Verde terá agora de esperar pelo "ranking" dos melhores terceiros classificados. Com quatro pontos, a seleção é forte candidata a passar e deverá continuar em prova, mas terá de esperar pelos restantes grupos para ver confirmada a passagem aos oitavos de final.