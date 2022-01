O Arsenal antecipou o final do empréstimo de Miguel Azeez ao Portsmouth, que milita na League One, terceiro escalão do futebol inglês.

No site oficial, o clube inglês dá as boas-vindas ao médio, 19 anos, "para continuar o seu desenvolvimento" na casa-mãe.

Nestes seis meses no Portsmouth, Azeez somou 10 jogos e um golo.

No regresso ao Arsenal, Miguel Azeez encontrará os portugueses Cédric Soares, lateral-direito, e Nuno Tavares, lateral-esquerdo.