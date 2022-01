Villarreal falha ataque aos lugares europeus

O Villarreal perdeu, este domingo, em casa do Elche, por 1-0, e falhou o ataque aos lugares europeus.

Lucas Boye marcou o único golo da partrida, aos 78 minutos de jogo, assistido por Gumbau.

Com este resultado, o Elche soma a segunda vitória seguida e afasta-se da zona de descida, agora com 22 pontos. O Alavés ocupa a primeira vaga de descida, com 17 pontos.

O Villarreal poderia ter subido ao sexto lugar, lugar europeu, mas mantém-se no oitavo lugar, com 29 pontos.