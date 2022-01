Liverpool vence e isola-se no segundo lugar

O Liverpool recebeu e venceu, em casa, o Brentford por 3-0, em jogo da 22ª ronda da Premier League.

Depois da vitória do Manchester City frente ao Chelsea, os "reds" só precisavam de vencer para subir ao segundo lugar da tabela.

Fabinho abriu o marcador, aos 44 minutos de jogo, assistido por Oxlade-Chamberlain. O internacional inglês juntou um golo à assistência, aos 69 minutos de jogo. Aos 77, o japonês Minamino fechou o marcador, assistido por Roberto Firmino.

O internacional português Diogo Jota foi titular e saiu aos 82 minutos de jogo para dar lugar a Gordon.

Os "reds" sobem ao segundo lugar, com 45 pontos, a 11 do líder City, ainda que com menos um jogo. O Brentford perde pelo segundo jogo seguido, está no 14º lugar com 23 pontos somados.