Egipto vence, Nigéria apurada

O Egipto, de Carlos Queiroz, venceu a Guiné-Bissau, por 1-0, na segunda jornada do Grupo D da Taça das Nações Africanas.

O único golo da partida foi apontado pelo inevitável Salah, aos 69 minutos.

Já antes, a equipa de Queiroz foi superior, com várias bolas nos postes, mas a Guiné-Bissau ainda pregou um susto, graças a um grande golo de Mama Baldé, aos 82 minutos. O tento acabou por ser anulado devido a falta.

Com este triunfo, o Egipto sobe ao segundo lugar do Grupo D, com três pontos. Já a Guiné-Bissau fica na terceira posição, com um ponto, igualada com o Sudão.

Precisamente o Sudão foi derrotado, também este sábado, pela Nigéria, por 3-1.

As Super Águias marcaram por Chukwueze, Awoniyi e Simon e garantiram, desde já, o apuramento para a fase seguinte, com seis pontos. Khidir apontou, de penálti, o tento dos sudaneses.