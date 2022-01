Bruno Fernandes bisa, mas empata. Bruno Lage vence

Bruno Fernandes bisou, mas o Manchester United não venceu o Aston Villa para a jornada 22 da liga inglesa.

Já Cristiano Ronaldo não jogou, por lesão, numa partida em que Phillipe Coutinho se estreou pelo Aston Villa com um golo e uma assistência.

Com este empate, o United passa a somar 32 pontos e é, para já, sétimo classificado na Premier League. Já o Aston Villa é 13.º, com 23 pontos.

Também este sábado, o Wolverhampton, de Bruno Lage, derrotou o Southampton, por 3-1, com tentos de Rául Jiménez, Conor Coady e Adama Traoré.

Os Wolves, que utilizaram sete portugueses, são oitavos classificados no campeonato, com 31 pontos. Já o adversário deste sábado é 12.º, com 24 pontos.