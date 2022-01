Dortmund goleia Friburgo e pressiona Bayern de Munique

O Dortmund recebeu e goleou o Friburgo, por 5-1, na 19ª jornada da Bundesliga.

Ao intervalo, a equipa de Marco Rose já vencia por três, com um "bis" de Thomas Meunier e um de Erling Haaland.

No segundo tempo, o norueguês bisou, aos 75 minutos, antes de Dahoud ter fechado a contagerm, aos 86 minutos. Demirovic ainda reduziu para o Friburgo, mais 61 minutos, mas o golo foi nota de rodapé numa noite de goleada para o Dortmund.

O internacional português Raphael Guerreiro foi titular e saiu aos 71 minutos para dar lugar a Nico Schulz.

Com este resultado, o Dortmund aproxima-se do Bayern de Munique, com 40 pontos, menos três do que os bávaros, que ainda não jogaram.