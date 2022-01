David Neres junta-se à armada brasileira do Shakthar

O Ajax anunciou, em comunicado, a transferência do internacional brasileiro David Neres para o Shakthar Donetsk.

O extremo brasileiro de 24 anos rende 12 milhões de euros ao Ajax, sendo que a transferência pode ainda subir até aos 16 milhões, mediante determinados objetivos.

Neres foi figura do Ajax durante várias temporadas. Esteve no clube holandês desde 2016. No total, fez 180 jogos na equipa principal e marcou 47 golos. Esta época, perdeu espaço, foi pouco utilizado e vai continuar carreira na Ucrânia.

O avançado, 7 vezes internacional, junta-se aos muitos brasileiros do plantel de De Zerbi, atual líder do campeonato ucraniano.