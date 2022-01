Tecatito Corona precisava de uma "mudança de ares" e já esperava a transferência para o Sevilha "há mais de um ano".

O Sevilha revelou o bastidores da assinatura de contrato de Corona, que deixou o FC Porto a poucos meses do final do contrato. O internacional mexicano mostrou-se muito feliz pela mudança.

"Estamos muito felizes. Já estávamos ansiosos por vir. Há mais de um ano que queria passar este momento e estamos felizes. Precisávamos de uma mudança de ares e é incrível estar aqui", disse.

O extremo deixou o FC Porto ao final da tarde de ontem e foi recebido por Monchi no aeroporto. Foi recebido por Óliver Torres no estádio e recordou ainda Lopetegui, com quem também se cruzou nos dragões.

"Já nos conhecemos há muitos anos e quero devolver-lhe essa confiança", termina.

Corona vai vestir o número 9 no Sevilha e assinou contrato válido por três temporadas e meia, até junho de 2025.

Corona, de 29 anos, estava em final de contrato com o FC Porto, mas ainda terá rendido entre dois e três milhões de euros aos cofres do Dragão, num negócio que deverá custar um total de cinco milhões. O Porto não detém a totalidade do passe do avançado mexicano.

Em seis temporadas e meia no FC Porto, "Tecatito" Corona marcou 31 golos e somou 58 assistências em 287 jogos. Venceu dois campeonatos, uma Taça de Portugal e duas Supertaças Cândido de Oliveira.