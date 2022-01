CAN. Senegal empata e Marrocos garante presença nos "oitavos"

O Senegal, um das seleções favoritas à conquista da Taça das Nações Africanas, empatou na segunda jornada da CAN frente à Guiné Conacri, sem golos, enquanto que Marrocos garantiu presença nos oitavos de final.

A melhor seleção africana do "ranking" FIFA tinha vencido Zimbabué na primeira jornada com um golo nos descontos e não foi além de um empate, sem golos, frente à Guiné.

Com este resultado, Senegal lidera o grupo com os mesmos quatro pontos do que a Guiné, com o Malawi em terceiro lugar, com três pontos. Está tudo em aberto para a última jornada.

No outro grupo, Marrocos garantiram presença nos oitavos de final com uma vitória por 2-0 frente ao Comores. Selim Amallah abriu o marcador, aos 16 minutos de jogo, e Zakaria Aboukhlal fechou as contas, aos 89 minutos de jogo. En Nesyri falhou um penálti para Marrocos, aos 83 minutos.

Marrocos lidera o grupo com 6 pontos, à frente da Gana e Gabão, ambos com três pontos. Comoros está no último posto, ainda sem pontos.