Brighton e Crystal Palace empatam e continuam no meio da tabela

Brighton e Crystal Palace empataram a um golo, no início da 22ª jornada da Premier League.

A equipa de Graham Potter, a jogar em casa, falhou uma grande penalidade, aos 38 minutos, por Gross, e viu um golo de Maupay anulado pelo videoárbitro pouco depois, ao minuto 40.

No segundo tempo, Connor Gallagher fez o golo do Crystal palace, assistido por Schlupp, aos 69 minutos de jogo.

A vitória da equipa londrina estava quase garantida, quando o azar bateu à porta de Andersen, que fez autogolo num cruzamento tenso da esquerda.

Com a divisão de pontos, o Brighton sobe ao oitavo lugar, com os mesmos pontos do que o Wolverhampton de Bruno Lage, que ainda não entrou em campo. O Crystal Palace é 11º, com 24 pontos.