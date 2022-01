Veja o vídeo com que o Marselha apresentou Cédric Bakambu

O Marselha anunciou a contratação de Cédric Bakambu, esta quinta-feira, com um vídeo futurista, que está a fazer furor nas redes sociais.

O ponta de lança internacional congolês, de 30 anos, que estava sem clube, assinou contrato de duas épocas e meia, até 30 de junho de 2024.

Formado e lançado no futebol profissional pelo Sochaux, Bakambu rumou ao Bursaspor, da Turquia, em 2014. Os 21 golos em 40 jogos numa época valeram-lhe o salto para Espanha, onde brilhou ao serviço do Villarreal, com 47 golos em 105 jogos em três temporadas e meia.

Em janeiro de 2018, Bakambu reforçou o Beijing Guoan, da China, por que marcou 58 golos em 87 jogos. Terminou contrato em dezembro de 2021 e, agora, regressa à Europa e a França, para representar o Marselha.

Veja o vídeo: