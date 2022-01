Newcastle contrata ponta de lança internacional neozelandês

O Newcastle United anunciou, esta quinta-feira, a contratação do ponta de lança internacional neozelandês Chris Wood ao Burnley.

Wood, de 30 anos, assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas e meia. Estará disponível já no sábado, para a receção do Newcastle ao Watford, referente à jornada 22 da Premier League.

Embora os clubes não tenham revelado valores, a imprensa inglesa adianta que o Newcastle pagou 25 milhões de libras ao Burnley, o que, à taxa de conversão atual, corresponde a cerca de 30 milhões de euros.

Chris Wood é a segunda contratação de inverno do "novo rico" Newcastle, que já tinha adquirido o defesa Kieran Trippier ao Atlético de Madrid.