Fiorentina e AC Milan recorrem ao prolongamento para seguir em frente na Taça

A Fiorentina e o AC Milan garantiram presença nos quartos de final da Taça de Itália.

A "Viola" venceu em Nápoles por 5-3, num jogo com oito golos, e em que a Fiorentina jogou com 10 a partir dos 47 minutos.

Vlahovic abriu o marcador aos 41 minutos para a Fiorentina, antes de Dries Mertens igualar, pouco depois, aos 44 minutos. Biraghi voltou a colocar a Fiorentina na frente, aos 57, e Hirving Lozano foi também expulso, aos 84 minutos de jogo, deixando o jogo 10 para 10.

Petagna levou o jogo para prolongamento com golo aos 95 minutos de jogo. Fabián Ruiz fui expulso aos 93 e deixou o Nápoles com 9 unidades para o prolongamento.

A Fiorentina aproveitou a vantagem numérica e marcou três no prolongamento: Venuti aos 105, piatek aos 108 e Maleh aos 119.

Na outra partida do dia, o AC Milan levou a melhor sobre o Génova, mas não se livrou do susto. Ostigard abriu o marcador para os visitantes, aos 17 minutos de jogo, e o golo do empate só chegou aos 74 minutos de jogo, por Giroud.

No prolongamento, o português Rafael Leão colocou o Milan em vantagem, aos 102, antes de Saelemaekers fechar o marcador, aos 112.

Nos quartos de final, Atalanta mede forças com a Fiorentina, enquanto que o AC Milan ainda tem de esperar pelo vencedor do jogo entre Lazio e Udinese.