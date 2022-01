Cabo Verde perde e adia apuramento para a última jornada

A seleção de Cabo Verde perdeu frente à Burquina Fasso, por 1-0, e adia as contas do apuramento para os oitavos de final da CAN para a última jornada.

O único golo da partida foi apontado aos 39 minutos de jogo, pelo médio Hassane Bande.

Com esta derrota, a seleção cabo-verdiana adia as contas do apuramento para a última jornada. Cabo Verde cai para o terceiro lugar, com os mesmos três pontos que a Burquina Fasso. Os Camarões já se qualificaram para os "oitavos", com 6 pontos.

Cabo Verde joga a última jornada com os Camarões, enquanto que a Burquina enfrente a Etiópia, ainda sem pontos somados.

Os quatro melhores terceiros classificados também se qualificam para a próxima ronda da prova.