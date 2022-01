Barcelona devolve Yusuf Demir ao Rapid de Viena

O Barcelona comunicou, esta quinta-feira, ter chegado a acordo com o Rapid de Viena para cancelar o empréstimo de Yusuf Demir.

O contrato de cedência do extremo internacional austríaco, de 18 anos, contemplava uma obrigação de compra caso ele cumprisse dez jogos pela equipa principal do Barcelona. Contudo, Demir fez apenas nove jogos, pelo que os catalães só pagam os 500 mil euros do empréstimo.

Demir acabou por ser "vítima" dos problemas financeiros do Barcelona, que tem tido de limpar a folha salarial para inscrever reforços.