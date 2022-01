Atlético Mineiro terá chegado a acordo com treinador argentino

O Atlético Mineiro terá chegado a acordo com o treinador argentino Antonio "Turco" Mohamed, de acordo com o portal "Globoesporte".

O campeão brasileiro abordou, sem sucesso, vários técnicos portugueses, como Jorge Jesus, Carlos Carvalhal e, ao que a Renascença apurou, Luís Castro. No entanto, terá optado pelo argentino, de 51 anos, que está sem clube desde que foi demitido do Monterrey, do México, no final de 2020.

O Atlético Mineiro demorou a encontrar um sucessor para Cuca, que deixou o clube alegando "motivos pessoais, de ordem familiar", para não cumprir com o contrato que o ligava ao Galo até dezembro de 2022.

De acordo com a referida fonte, Mohamed terá contrato de um ano.