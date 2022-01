André Martins junta-se aos portugueses do Hapoel Beer Sheva

O Hapoel Beer Sheva anunciou, em comunicado, a contratação do internacional português André Martins, que assina por uma época e meia.

O médio de 31 anos esteve as últimas três épocas e meia no Légia de Varsóvia, onde foi bicampeão polaco. Antes, passou ainda pelo Olympiacos, onde teve a sua primeira experiência no estrangeiro.

"Estou feliz por assinar com o Hapoel Beer Sheva. Ouvi coisas boas sobre o clube, as suas conquistas nos últimos anos e, claro, os adeptos incríveis. Espero que juntos continuemos a fazer grandes coisas e ansiosos para entrar em campo", disse, citado pelos meios do clube.

O médio foi formado no Sporting e representou a equipa principal entre 2011 e 2016, tendo somado 102 jogos de leão ao peito.

No Hapoel Beer Sheva junta-se aos portugueses Hélder Lopes e Miguel Vítor.