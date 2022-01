Aboubakar volta a brilhar e Camarões estão a caminho dos "oitavos" da CAN

Os Camarões venceram a Etiópia, por 4-1, na segunda jornada da fase de grupos da Taça das Nações Africanas e estão nos oitavos de final da prova.

O jogo começou mal para a seleção anfitriã e treinada pelo português Toni Conceição. Dawa Hotessa colocou a Etiópia na frente do marcador, logo aos 4 minutos de jogo.

No entanto, a vantagem durou muito pouco tempo, com Karl Toko-Ekambi a igualar pouco depois, aos 8 minutos.

Vincent Aboubakar, antigo avançado do FC Porto e capitão dos Camarões, brilhou na segunda parte, com um "bis" aos 53 e 55 minutos. Aboubakar é o melhor marcador da prova, agora com quatro marcados em dois jogos.

Toko-Ekambi chegou também ao seu "bis", com um golo de contra-ataque aos 66 minutos de jogo.



Com este resultado, os Camarões já estão nos oitavos de final da prova. Cabo Verde ainda está na luta por um lugar, depois de ter vencido também a Etiópia na primeira jornada.