Português escolhido pelo Houston Dynamo no "draft" da MLS

O português Paulo Lima foi a 32.ª escolha, ou seja, a quarta da segunda ronda, do "draft" da Liga norte-americana de futebol (MLS).

O médio português, de 23 anos, foi escolhido pelo Houston Dynamo.

Paulo Lima representava desde 2018 o Providence Friars, da Universidade de Providence, do Estado de Rhode Island. Em Portugal, foi formado no Sporting, antes de rumar ao Sintrense, então no Campeonato de Portugal.

Lima junta-se a Janio Bikel (Vancouver Whitecaps), Luís Martins (Kansas City), João Moutinho (Orlando City) e Pedro Santos (Columbus Crew) no lote de portugueses em ação na MLS. A também portuguesa Jéssica Silva representa o Kansas City Current, da Liga feminina.