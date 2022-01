Luís Castro é o novo alvo do Atlético Mineiro para 2022

Luís Castro é o mais recente alvo do Atlético Mineiro. Segundo apurou Bola Branca, o técnico do Al Duhail, do Qatar, já foi abordado por responsáveis do campeão brasileiro.

O Atlético Mineiro está à procura do sucessor de Cuca, que deixou o clube alegando "motivos pessoais, de ordem familiar", para não cumprir com o contrato que o ligava ao Galo até dezembro de 2022.

Luís Castro é mais um treinador português apontado ao lugar, depois do ex-Benfica Jorge Jesus, que acabou por suspender as negociações, e de Carlos Carvalhal, atualmente no Sporting de Braga.