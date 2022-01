Inter vence Supertaça após bater Juventus com golo aos 120 minutos

O Inter de Milão venceu a Supertaça italiana após vencer a Juventus por 2-1, com o golo da vitória a surgir no último minuto do prolongamento.

Até foi a equipa de Turim que entrou a vencer, com golo de McKennie aos 25 minutos de jogo.

A vantagem durou apenas 10 minutos e Lautaro Martínez igualou o marcador, de penálti, aos 35 minutos da partida.

O empate manteve-se e durou até aos últimos segundos do prolongamento. Alexis Sánchez aproveitou um erro da defesa da Juventus e marcou o golo da vitória, aos 121 minutos do encontro, quando os penáltis eram já um cenário muito provável.