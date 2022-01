Evra: "Pelo menos dois jogadores por clube são homossexuais"

"Há pelo menos dois jogadores por clube que são homossexuais. Mas no mundo do futebol, se revelares isso, acabou", declarou o ex-jogador.

Na sequência da publicação da sua autobiografia, intitulada "I Love This Game", o antigo internacional francês, que passou por clubes como Manchester United, Juventus e Marselha, abordou a homossexualidade no futebol masculino numa entrevista ao jornal " Le Parisien ".

Patrice Evra considera que a homossexualidade no futebol masculino é uma questão problemática, não pela inexistência de jogadores que assim se identificam mas pelo medo que têm de sair prejudicados se admitirem.

Evra contou que teve colegas que eram homossexuais e que só "cara a cara", em privado, é que esses jogadores se abriam com ele.

"Quando eu estava em Inglaterra, o clube trouxe uma pessoa para falar com a equipa sobre homossexualidade. Alguns dos meus companheiros disseram coisas como: 'É contra a minha religião, se existe algum homossexual neste balneário tem de sair do clube'. Naquele momento, eu disse: 'Calem-se'. Mas continua a ser algo sobre o qual eles [jogadores homossexuais] têm medo de falar", lamentou o agora treinador.

Em Inglaterra, Evra representou o Manchester United e, no final da carreira, o West Ham. Em Itália, esteve na Juventus, no Marsala e no Monza. Em França, foi jogador de Nice, Mónaco e Marselha.

Acusação de homofobia em 2020



Curiosamente, em 2020, quando já tinha pendurado as botas, Evra foi acusado de proferir insultos homofóbicos contra o Paris Saint-Germain.



Num vídeo nas redes sociais, o antigo defesa disse que o PSG "nunca ganhará nada" e terá usado dois palavrões de índole homofóbica sobre o clube francês, acrescentando: "Estamos aqui a falar entre homens."

No dia seguinte, o PSG emitiu um comunicado a condenar o que considerou terem sido "insultos homofóbicos" por parte de Evra.

"Estas declarações chocaram profundamente o clube, que está particularmente comprometido com os valores do respeito e da inclusividade", podia ler-se, então, na nota oficial dos parisienses.