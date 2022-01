CAN. Árbitro termina Tunísia-Mali duas vezes antes da hora

Episódio caricato na Taça das Nações Africanas (CAN): o árbitro do Tunísia 0-1 Mali apitou para o final do jogo duas vezes antes da hora.

Ainda antes do primeiro apito final, foram assinalados dois penáltis que geraram polémica, ambos por mão na bola. Ibrahima Koné converteu o do Mali, aos 48 minutos, apontando o único golo da partida. Wahbi Khazri falhou o da Tunísia, aos 77 minutos.

Entre os 86 e 90 minutos, ainda houve mais alguma controvérsia. Ao minuto 87, o árbitro mostrou vermelho direto ao maliano El Bilal Touré. O videoárbitro pediu-lhe que fosse ver as imagens no relvado, mas o juiz manteve a expulsão.

O árbitro poderá ter registado mal o tempo no seu relógio e, como não há cronómetro no Estádio Limbe, nem nos ecrãs gigantes, não teria tido forma de saber que estava enganado.

À segunda, porém, a decisão manteve-se. O zambiano Janny Sikazwe deu o apito final aos 89 minutos e 49 segundos, quando faltavam 11 segundos para os 90 e, apesar do "motim" do plantel e equipa técnica tunisinos no relvado, não voltou atrás na decisão.

Mais de 20 minutos depois do segundo apito final do árbitro, a Confederação Africana de Futebol interrompeu a conferência de imprensa do selecionador do Mali para informar que o jogo seria reatado. Os malianos compareceram, já equipados, mas a Tunísia recusou participar e o jogo foi definitivamente terminado.



Fica agora a dúvida se o resultado mantém em 1-0 ou se se considera que a Tunísia desistiu, o que significaria uma derrota por 3-0.

Assim, o Mali, que teve Falaye Sacko, do Vitória de Guimarães, durante os quase 90 minutos, soma três pontos. A Tunísia começa a CAN a zero.