À condição, West Ham volta a um lugar de Liga dos Campeões

O West Ham venceu, em casa, o Norwich, por 2-0, e subiu ao quarto lugar da Premier League, ainda que à condição.

Jarrod Bowen foi a figura dos "hammers", com o "bis" que dá a vitória. O primeiro golo surgiu aos 42 minutos e confirmou a vitória aos 83.

Com este resultado, o West Ham passa o Arsenal no quarto lugar e volta a um lugar de qualificação para a Liga dos Campeões, agora com 37 pontos, ainda que os "gunners" tenham menos um jogo disputado.

O Norwich continua afundado no último lugar, com apenas 10 pontos.