Penálti falhado dita nulo da Guiné-Bissau na estreia na CAN

A Guiné-Bissau entrou na Taça das Nações Africanas (CAN) com um empate sem golos diante do Sudão.

Os guineenses tiveram três jogadores de clubes portugueses no onze: Fali Candé, do Portimonense, Sori Mané, do Moreirense, e Bura, do Farense.

Os "djurtus" também contaram com velhos conhecidos, como Moreto Cassamá, ex-FC Porto e antigo internacional português de sub-19, Mama Baldé, ex-Sporting, ou Pelé, ex-Rio Ave.

Este último, atualmente no Mónaco, falhou um penálti aos 82 minutos. Na recarga, Piqueti, formado no Sporting de Braga, atirou à trave e, de seguida, um defesa do Sudão evitou o golo em cima da linha.

Com este empate, a Guiné-Bissau soma o primeiro ponto na CAN. No primeiro lugar do grupo está a Nigéria, com três pontos, que derrotou o Egito, de Carlos Queiroz.