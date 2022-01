Futebolista internacional turco Ahmet Çalik morre em acidente de viação

O futebolista internacional turco Ahmet Çalik, defesa de 27 anos do Konyaspor, morreu, esta terça-feira, num acidente de viação, informou o clube turco nas redes sociais.

O acidente aconteceu cerca das 06h00, numa estrada a sul de Ancara, com o carro do jogador, que seguia sozinho, a sair do trajeto, a embater nos "rails" e a capotar.

Jogador do Konyaspor desde 2020, o defesa central foi formado no Gençlerbirligi, de Ancara, onde transitou para a equipa sénior e jogou durante seis épocas. Daí foi para o Galatasaray, onde esteve por três temporadas, vencendo duas vezes a liga turca.

Çalik vestiu também por oito vezes a camisola da seleção principal da Turquia, a última das quais num jogo particular com a Moldávia, em 2017, com o jogador a marcar um dos golos da vitória por 3-1.

Esta temporada, Çalik fez 18 jogos pelo Konyaspor.