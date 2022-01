Francisca Cardoso junta-se a dupla portuguesa no Servette

A internacional portuguesa Francisca Cardoso foi anunciada, esta terça-feira, como reforço do Servette, vigente campeão suíço.

A ponta de lança, de 24 anos, deixou o Heerenveen, da Holanda, para assinar contrato com o Servette, válido por época e meia, até 2023.

Francisca Cardoso destacou-se, na temporada passada, com quatro golos em oito jogos na Liga holandesa, antes de sofrer uma grave lesão que a fez perder a segunda metade daquela época e a primeira desta.

Com o número 18 nas costas, Francisca Cardoso vai "trazer uma lufada de ar fresco" ao ataque do Servette, de acordo com o diretor desportivo e vice-presidente do clube suíço, Richard Feuz, citado no site oficial.

Francisca Cardoso aumenta o número de portuguesas no Servette para três. Junta-se à guarda-redes Inês Pereira e à central Mónica Mendes.